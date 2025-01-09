Mutfak tüpüne de zam geldi

Peş peşe gelen zamlara mutfak tüpü de dahil oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpüne itibaren 63 lira zam geldi. Yılın son gününde zam gelen tüp fiyatlarına yüzde 7 daha zam yapıldı.

31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan tüp fiyatları 63 lira zamla 965 liraya satılacak.

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1 Ocak 2024'te 590 liraydı.

Tüp fiyatları 2024 yılında 19 kez zam gelmişti. 2024 yılının ilk zammıyla 3 Ocak'ta 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 1 yılda yüzde 58,2 zam gelmiş oldu.