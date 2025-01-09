Mutfak tüpüne de zam geldi

Mutfak tüpüne zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü 63 lira zamlanarak 965 liraya yükseldi.

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Mutfak tüpüne de zam geldi
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Peş peşe gelen zamlara mutfak tüpü de dahil oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpüne itibaren 63 lira zam geldi. Yılın son gününde zam gelen tüp fiyatlarına yüzde 7 daha zam yapıldı.

31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan tüp fiyatları 63 lira zamla 965 liraya satılacak.

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1 Ocak 2024'te 590 liraydı.

Tüp fiyatları 2024 yılında 19 kez zam gelmişti. 2024 yılının ilk zammıyla 3 Ocak'ta 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 1 yılda yüzde 58,2 zam gelmiş oldu.

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