Silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı, 2 zanlı firarda
İzmir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ticareti ve imalatı yaparak suç örgütlerine silah temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, şüphelilere ait ev, iş yeri, depo ve atölyelerden oluşan 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca mermisi ve 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 2 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı