Silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı, 2 zanlı firarda

İzmir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı, 2 zanlı firarda
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ticareti ve imalatı yaparak suç örgütlerine silah temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, şüphelilere ait ev, iş yeri, depo ve atölyelerden oluşan 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca mermisi ve 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 2 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Altın, dolar, euro, borsa: Son 10 yılın kazananı ve kaybedeni kim?Altın, dolar, euro, borsa: Son 10 yılın kazananı ve kaybedeni kim?Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlarCumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlarGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

silah silah ticareti
Günün Manşetleri
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta can kaybı 5'e yükseldi
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?