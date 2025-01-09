Silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı, 2 zanlı firarda

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ticareti ve imalatı yaparak suç örgütlerine silah temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, şüphelilere ait ev, iş yeri, depo ve atölyelerden oluşan 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca mermisi ve 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 2 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.