Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar

DEM Parti, Meclis'teki "Öcalan" turlarını tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İmralı heyeti ile görüşsün tartışmaları başladı. Ankara kulislerinde Beştepe’nin sürece mesafeli olduğu konuşuluyor.

Ulusal Kanal’ın hükümet çevrelerinden edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti heyetini kabul etmeyip grup başkanıyla görüştürmesi, Erdoğan’ın sürece mesafeli yaklaştığını gösteriyor.

Öte yandan AK Partili kaynaklar, sürecin 10 yıl önceki çözüm sürecinden farklı olduğunu, yeni durumun terörsüz Türkiye yaratmak için bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Kaynakların süreci MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığına vurgu yapması ise dikkat çekiyor.

AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'YE DÖNÜYOR MU?

Siyaset kulislerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’ye döneceği iddiaları konuşuluyor.

AK Parti, partiden ayrılan birçok ismin partiye dönmesinin yolu açılırken bazı isimlere ise kapının kesin olarak kapandığı belirtiliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partili Mustafa Yeneroğlu gibi isimler bu listenin başında geliyor.