Karabağ'daki Ermeniler Ne Olacak? Azerbaycan Detayları Açıkladı

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler misyonunu Karabağ'a davet etti. Birleşmiş Milletler 30 yıl aradan sonra Karabağ'ı ziyaret etti. Heyet bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler heyeti, Ermeni sivillere yönelik şiddet olayının tespit edilmediği, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

Karabağ'daki Ermeni Sakinlere Teşvik Paketleri Açıklandı

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, Azerbaycan'a entegrasyonunun detaylarını açıkladı.

Ermeni sakinler, kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacak, dillerini kullanabilecek. Ermeni sakinlere vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketi uygulanacak, çiftçilere sübvansiyon verilecek.

Lavrov Karabağ'daki Durumu Değerlendirdi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Karabağ'daki gelişmeler hakkında konuştu. Lavrov, Karabağ'da "normal yaşam" için Azerbaycan ile çalıştıklarını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı, Lavrov, "Karabağ'da normal yaşamın yeniden başlamasına yönelik koşullar yaratmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz. Umarım Erivan da bu konuyla ilgilenir ve bunun için çaba gösterir." dedi.

Saha da ise kışkırtmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Rusya-Azerbaycan ortak devrisine keskin nişancı saldırısının düzenlendiğini belirtti.

Batı Barıştan Rahatsız!

Kafkasya'daki barıştan en çok Batı rahatsız. Batı bölgede çatışma ortamı yaratmak için Ermenistan'a silah yığınağı yapmayı planlıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, ABD'nin "işgali" önlemek için Ermenistan'ı uygun savunma silahlarıyla silahlandırması gerektiğini iddia etti. ABD'li Senatör Gary Peters ise ABD'nin Azerbaycan'a güvenlik yardımını yasaklayan yasa tasarısı sundu.

Fransa'da Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun ardından Ermenistan ile savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceğini açıklamıştı.