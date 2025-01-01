Karadağ'da kanlı gece: En az 7 ölü

Karadağ’ın güneyindeki Cetinje kentinin Bajice bölgesinde, bir barda gerçekleşen silahlı saldırı en az 7 can aldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı 45 yaşındaki A.M. adlı bir kişi gerçekleştirdi. Olayın ardından saldırgan, elindeki silahla bardan kaçarak izini kaybettirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırı barda çıkan bir kavga sonrası yaşandı. Hayatını kaybedenlerin arasında reşit olmayan 2 kişi de bulunuyor.

POLİSTEN UYARI: "EVLERİNİZDE KALIN"

Olayın ardından Karadağ polisi, vatandaşları sakin olmaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı. Bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.