ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı! Aracından DEAŞ bayrağı da çıktı

ABD'nin New Orleans şehrinde kalabalığın arasına araçla dalarak saldırı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı! Aracından DEAŞ bayrağı da çıktı
Yayınlanma:

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, en az 35 kişi de yaralandı.

FBI'dan yapılan açıklamada, kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

FBI ve ortaklarının patlayıcıların işlevsel olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, patlayıcıların gerekli olması halinde etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklamaABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklamaDünya
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklamaDonald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklamaDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd son dakika saldırı
Günün Manşetleri
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinde çift maaş skandalı
Polonez'de işçi ve işveren masaya oturdu
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Meteoroloji tahminini güncelledi Meteoroloji tahminini güncelledi
Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..." İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..."