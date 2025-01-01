ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı! Aracından DEAŞ bayrağı da çıktı

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, en az 35 kişi de yaralandı.

FBI'dan yapılan açıklamada, kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

FBI ve ortaklarının patlayıcıların işlevsel olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, patlayıcıların gerekli olması halinde etkisiz hale getirileceği kaydedildi.