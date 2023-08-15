Karadeniz'de deniz mayını patladı

Romanya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Costineşti kasabası açıklarında deniz mayını patladı.

Romanya Ulusal Haber Ajansının haberine göre patlama, ev ve otellerin de olduğu bölgenin yakınlarında meydana geldi.

Costineşti açıklarında meydana gelen deniz mayını patlaması sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan birinin olmadığı aktarıldı.

Bölgede ayrıca tespit edilen ikinci bir mayının da ekipler tarafından imha edildiği bilgisi paylaşıldı.