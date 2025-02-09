Karayip Denizi’nde 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Karayip Denizi’nde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, geniş bir kıyı bölgesini etkiledi. Tsunami uyarısının ardından bölgede hasar bildirilmezken, yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karayip Denizi’nde 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
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Karayip Denizi’nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin yerel saatle 18.23’te Cayman Adaları’na yaklaşık 200 kilometre mesafedeki George Town’un güneybatısında gerçekleştiği bildirildi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi tarafından geniş bir bölgeye tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala’nın kıyı bölgelerini kapsıyor. Ancak, depremin ardından şu ana kadar kıyı ülkelerinden herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

SARSINTIDAN ETKİLENEN ÜLKELERDEN İYİ HABER

Karayip Denizi’ndeki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkelerden olumlu haberler geldi. Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba’nın yetkilileri, deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. Meksika’nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.

RİSK DEVAM EDİYOR

Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar tespit ettiğini ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini belirtti. Dominik Cumhuriyeti Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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