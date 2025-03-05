Kasırga ve fırtına panik yarattı! 200 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. PowerOutage sitesi, ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde elektrik hatlarının kesildiğini ve yüzbinlerce kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Hava koşullarının, elektrik altyapısında ciddi hasarlara yol açtığı bildirildi.

Meteoroloji uzmanları, North Carolina ve South Carolina'nın bazı bölgelerinde kasırga olasılığına karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hafta sonuna kadar şiddetli yağmurların, ABD'nin batı bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava koşullarının özellikle bu bölgelerde tehlike oluşturabileceği vurgulanarak, vatandaşlar uyarıldı.

Nebraska eyaletinde ise rüzgarın görüşü kısıtlaması nedeniyle, yetkililer zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini bildirdi. Özellikle yolculuk yapmayı planlayanlar için ciddi tehlike arz eden rüzgarlar, ulaşımı engelliyor.

Mississippi eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle dün iki kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına ve rüzgarlar, hem can kaybına hem de büyük maddi zararlara yol açtı.