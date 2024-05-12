Kassam Tugayları, Cibaliye'nin doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, kampın doğusundaki İsrail askerlerini havan toplarıyla hedef aldığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tank Yasin-105 roketiyle vuruldu, tankın alev aldı, içindekiler de öldü ve yaralandı.

Merkava tipi bir tankın daha vurulduğu belirtilen açıklamaya göre, İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile işbirliği içinde ağır kalibreli havan topları kullanılarak Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki 8. Cadde ve 10. Cadde'de İsrail askerleri hedef alındı.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve toplarla Cibaliye Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor. Kampta bulunan binlerce Filistinli Gazze kentinin batısına göç etmeye çalışıyor.