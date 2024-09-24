Kassam Tugayları duyurdu: İsrail'in saldırılarında saha komutanı öldürüldü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saha komutanı Hüseyin Mahmud en-Nadir hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Kassam Tugayları'ndan açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kassam Tugayları duyurdu: İsrail'in saldırılarında saha komutanı öldürüldü
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cedide Marjaiyun kasabasından Kassam Tugayları'nın saha komutanı Hüseyin Mahmud en-Nadir'in pazartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kassam Tugayları'ndan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 40 füze ateşlendiği kaydedilmişti.

492 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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