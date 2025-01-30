Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son dakika açıklamasında bulundu.

Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te Dayf'i öldürdüğünü açıklamıştı.