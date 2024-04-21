Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir kışlaya 20 füze fırlattığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düzenledi
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

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# İzzeddin Kassam Tugayları # israil # gazze
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