Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düzenledi

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.