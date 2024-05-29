Kassam Tugayları: "Refah'ta İsrail güçlerinin bulunduğu tuzaklanmış ev patlatıldı"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bubi tuzağı kurulan bir evin patlatıldığını, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları: "Refah'ta İsrail güçlerinin bulunduğu tuzaklanmış ev patlatıldı"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneyindeki Refah ekseninde İsrail ordusuna ait bir tank ile bazı birliklerin hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca Refah'ın güneyindeki Şuut Mülteci Kampı'nda daha önceden tuzaklanmış bir evin patlatıldığı, evde bulunan İsrail özel güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.


Yabna Mülteci Kampı'nın güneyine konuşlanan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı kuzeyindeki Alemi bölgesinde ise İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın "Yasin-105" roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri ise Refah'ın güneyindeki Selahaddin Kapısı çevresine giren İsrail askerleri ve araçlarının havan topuyla bombalandığı bilgisini paylaştı.

Cibaliya Mülteci Kampı doğusunda yer alan İsrail askerleri ve teçhizatının havan toplarıyla sistemli şekilde hedef alındığı ifade edildi.

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