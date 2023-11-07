Kassam Tugayları: Son 24 Saatte 15 İsrail Askeri Aracını Kullanılmaz Hale Getirdik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda 15 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları: Son 24 Saatte 15 İsrail Askeri Aracını Kullanılmaz Hale Getirdik

Açıklamada, Kassam mensuplarının son 24 saatte Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarında ve Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde 15 İsrail askeri aracını kullanılmaz hale getirdikleri ifade edildi.

İsrail güçleriyle çatışmalar yaşandığı kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçlerinin onlarca havan topuyla hedef alındığı belirtildi.

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