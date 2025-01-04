Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 5 İsrail tankını hedef alarak imha ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca Gazze'nin orta kesiminde de bir helikoptere füze fırlatıldığı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı
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İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail ordusuna yönelik saldırılarına devam ediyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan son açıklamada, İsrail ordusuna yönelik düzenlenen son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Kassam Tugayları'nın Telegram platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki Es-Saftavi Caddesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait Merkava tankının hedef alındığı belirtildi.

İkinci açıklamada ise İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled'in doğusunda ilerleyişi sırasında ise 4 Merkava tankının "yüksek patlayıcı" cihazlarla imha edildiği aktarıldı.

Açıklamad ayrıca "En-Nasır Tugayları Mücahidleri" ile işbirliği içinde, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının doğusunda İsrail ordusuna ait Apache tipi bir helikoptere "SAM" füzesi fırlatıldığı dile getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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