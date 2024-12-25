Kazakistan'da düşen yolcu uçağının modeli şüphe yarattı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozny kentine seyahat eden Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau Havalimanı yakınlarında irtifa kaybederek düştü. Kazada uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat olduğu belirtilirken, Kazakistan Sağlık Bakanlığı, kazadan en az 29 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kazanın ardından, daha önce de ölümcül kazalara karışan Embraer uçakları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 1969 yılından bu yana üretilen Embraer uçakları, geçmişte birçok kazaya karışmıştı. Özellikle, Henan Airlines'a ait Embraer E190 uçağı, Çin'in Harbin kentinden Yichun şehrine yaptığı iç hat uçuşunda 44 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bu, Embraer uçaklarının karıştığı en ölümcül kazalardan biri olarak kayda geçmişti.

Embraer, Brezilya merkezli bir uçak üreticisi olup, dünya çapında bölgesel uçak üreticileri arasında öne çıkmaktadır. Şirket, sivil, askeri ve iş jetleri alanlarında çeşitli uçak modelleri geliştirmektedir. Ancak, bu uçaklar zaman zaman kazalara karışmış ve bu olaylar sıklıkla gündeme gelmiştir. İşte Embraer uçaklarının karıştığı bazı önemli kazalar:

25 Aralık 2024: Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu; ilk verilere göre 29 kişi sağ kurtuldu. Kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kuş sürüsüyle çarpışma olasılığı üzerinde duruluyor.

24 Ağustos 2010: Henan Havayolları'na ait Embraer 190, Çin’de Yichun Lindu Havalimanı'na inişi sırasında pistten yaklaşık 1 km önce düştü. Kazada 44 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2013: LAM Mozambique Airlines'a ait Embraer 190, Namibya'da düştü ve uçaktaki 33 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma, kazanın pilotun kasıtlı eylemleri sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

31 Temmuz 2018: Aeroméxico Connect’e ait Embraer 190, Meksika’nın Durango kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçaktaki 103 kişi kazadan sağ kurtuldu, ancak uçak tamamen yandı. Kazanın nedeni, düşük irtifada meydana gelen rüzgar kayması olarak belirlendi.

11 Kasım 2018: Air Astana’ya ait Embraer 190, Portekiz’de ciddi kontrol sorunları yaşadıktan sonra acil iniş yaptı. Mürettebatın çabaları sayesinde uçak güvenli bir şekilde indirildi, ancak uçak ağır hasar gördü ve hizmet dışı bırakıldı. Soruşturma, aileron kablolarının yanlış bağlandığını ve bunun kontrol sorunlarına yol açtığını belirledi.