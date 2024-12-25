Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: İşte o görüntüler
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü. Kazak yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada kurtulanlar olduğunu belirtti.
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında bir yolcu uçağı düştü. Yetkililer, ilk bilgilere göre kazadan kurtulanların olduğunu bildirdi.
Olay, Azerbaycan Havayollarına ait bir uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle meydana geldi. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu açıkladı. Grozni'deki yoğun sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi.
KAZADA KURTULAN OLDU MU?
Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi’ne ait yolcu uçağından 6 kişinin sağ kurtulduğu, durumlarının ağır olduğu bildirildi.
İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜLER
Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 25, 2024
• Düşen uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu pic.twitter.com/8vkLRIUUdF