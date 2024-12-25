MİT’ten Nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Irak/Gare bölgesindeki sözde Genel Cephane Sorumlusu, kod adı "Hogir Batman" olan Fırat SERİHAN’ı etkisiz hale getirdi. Terörist SERİHAN, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT’ten Nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, istihbari çalışmaları sonucunda SERİHAN’ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı planlarını organize ettiğini ve bu eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti. Bu bilgiler ışığında SERİHAN, MİT’in hedef listesine alındı.

MİT’ten Nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi - Resim : 1

Saha ajanları aracılığıyla SERİHAN’ın Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem hazırlığında olduğu ve bu süreçte örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olduğu belirlendi. En uygun operasyon koşullarının oluşmasıyla birlikte, Gara’da Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olan SERİHAN ve yanındaki diğer teröristler etkisiz hale getirildi.

Hogir Batman Kod Fırat SERİHAN Kimdir?

Katılım: 2010 yılında İstanbul’dan örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
Faaliyetleri: 2010-2014 yıllarında Irak’ın kuzeyinde, 2014’te ise Suriye’nin Serekani bölgesinde takım komutanı olarak görev yaptı.
Sorumluluk Alanları:2015-2016: Suriye’nin Tel Tamir ve Serekani bölgelerinde cephane sorumlusu.
2017: Ayn Al Arap’ta örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyetler.
2018-2024: Irak/Gare bölgesinde sözde Genel Cephane Sorumlusu.

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