Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 25 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Ankara için günlük hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 25 Aralık hava durumu
Yayınlanma:

Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla düşmeye başlaması bekleniyor. İşte Ankara’ya ilişkin detaylı hava durumu tahmini:

Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 25 Aralık hava durumu - Resim : 1

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Ankara’da beklenen hava durumu:

Beklenen sıcaklık: 7°C - 11°C (gün içinde ortalama 9°C)
Hissedilen sıcaklık: 7°C - 11°C
Nem oranı: %66 - %90
Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması tavsiye edilmektedir.

Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?Ekonomi
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!Gündem
ankara hava durumu kar yağışı
Günün Manşetleri
O vergilere artış geldi!
İşte o görüntüler
PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çok sayıda öğrenci ağır yaralı!
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
22 ilde yapılan operasyonlarda 182 gözaltı
Beşşar Esad'ın danışmanı Thierry Meyssan, Ulusal Kanal'a konuştu
2025 asgari ücreti belli oldu
"Asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor"
Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler! İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi! Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
Meteoroloji’den Ankara için uyarı Meteoroloji’den Ankara için uyarı
Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı? Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?