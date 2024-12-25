Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 25 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Ankara için günlük hava durumu tahminlerini açıkladı.
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Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla düşmeye başlaması bekleniyor. İşte Ankara’ya ilişkin detaylı hava durumu tahmini:
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Ankara’da beklenen hava durumu:
Beklenen sıcaklık: 7°C - 11°C (gün içinde ortalama 9°C)
Hissedilen sıcaklık: 7°C - 11°C
Nem oranı: %66 - %90
Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması tavsiye edilmektedir.