Kim Jong-Un törenle Rusya'dan ayrıldı! Kim ile Putin görüşmesi büyük yankı buldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya'daki temaslarının ardından ülkeden ayrıldı. Kim Jong-Un, Rusya'dan ayrılırken kendisine tören düzenlendi.

Kim, Rusya'daki temasları kapsamında Russkiy Adası'ndaki Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesini ziyaret etti.

Kim, daha sonra "Uzak Doğu Sokakları" temalı sergiyi ziyaret ederek, burada Primorskiy bölgesi şirketlerinin geliştirdiği ve örneklerinin "özel operasyon bölgesine" gönderildiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Primorskiy Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako, sergi gezisi sırasında Kuzey Kore lideri Kim'e bir hücum yeleği ve 6 kontrol sistemli insansız hava aracı hediye etti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya ziyareti 12 Eylül'de başladı.

Vostoçnıy Uzay Üssü'nü Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte gezen Kim, ardından Komsomolsk-na-Amure kentindeki uçak fabrikasını ziyaret etti. Kim burada Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının imalat süreçlerini ve son montaj atölyesindeki işlemleri izledi. Kim burada savaş uçağı kokpitine de binerek uçak hakkında bilgi aldı.

Ardından Vladivostok'a geçen Kim Jong-Un'a burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Kim burada Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin modern havacılık teçhizatlarını inceledi.

Kim Jong-Un, Vladivostok'ta Rus Savunma Bakanı'nın eşliğinde Pasifik Filosu fırkateyni Mareşal Şapoşnikov'u ziyaret etti. Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin onur ziyaretçileri defterine mesaj yazan Kim'e savaş gemisinin maketi hediye edildi.