Kim Jong-Un törenle Rusya'dan ayrıldı! Kim ile Putin görüşmesi büyük yankı buldu

Rusya temaslarını tamamlayan KDHC Devlet Başkanı Kim Jong-Un, özel zırhlı treniyle Rusya'dan ayrıldı. Kim giderken kendisi için resmi tören düzenlendi. Putin ile görüşen Kim emperyalizme karşı dayanışma mesajı verdi ve Rusya'nın uzay, hava ve deniz teknolojilerini ve üretim tesislerini inceledi.

Kim Jong-Un törenle Rusya'dan ayrıldı! Kim ile Putin görüşmesi büyük yankı buldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya'daki temaslarının ardından ülkeden ayrıldı. Kim Jong-Un, Rusya'dan ayrılırken kendisine tören düzenlendi.

Kim, Rusya'daki temasları kapsamında Russkiy Adası'ndaki Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesini ziyaret etti.

Kim, daha sonra "Uzak Doğu Sokakları" temalı sergiyi ziyaret ederek, burada Primorskiy bölgesi şirketlerinin geliştirdiği ve örneklerinin "özel operasyon bölgesine" gönderildiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Primorskiy Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako, sergi gezisi sırasında Kuzey Kore lideri Kim'e bir hücum yeleği ve 6 kontrol sistemli insansız hava aracı hediye etti.

kim jong un putin görüşmesi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya ziyareti 12 Eylül'de başladı.

Vostoçnıy Uzay Üssü'nü Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte gezen Kim, ardından Komsomolsk-na-Amure kentindeki uçak fabrikasını ziyaret etti. Kim burada Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının imalat süreçlerini ve son montaj atölyesindeki işlemleri izledi. Kim burada savaş uçağı kokpitine de binerek uçak hakkında bilgi aldı.

Ardından Vladivostok'a geçen Kim Jong-Un'a burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Kim burada Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin modern havacılık teçhizatlarını inceledi.

Kim Jong-Un, Vladivostok'ta Rus Savunma Bakanı'nın eşliğinde Pasifik Filosu fırkateyni Mareşal Şapoşnikov'u ziyaret etti. Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin onur ziyaretçileri defterine mesaj yazan Kim'e savaş gemisinin maketi hediye edildi.

Lavrov'dan sert açıklama! ABD Rusya'ya karşı savaş yürütüyorLavrov'dan sert açıklama! ABD Rusya'ya karşı savaş yürütüyorDünya
# Kim Jong-Un # vladimir putin # rusya # kore demokratik halk cumhuriyeti
Çok Okunanlar
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
Öne Çıkanlar 🚫 Büyük Aile Platformu'ndan Cinsiyetsizliğe Karşı Müthiş Mücadele! Dugin de Mesaj Gönderdi! 🚫 Büyük Aile Platformu'ndan Cinsiyetsizliğe Karşı Müthiş Mücadele! Dugin de Mesaj Gönderdi! Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım!