Lavrov'dan sert açıklama! ABD Rusya'ya karşı savaş yürütüyor

TASS haber ajansının haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir televizyon programı için yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki askeri eylemleri kontrol ettiğini söyledi. Lavrov yaptığı açıklamada Washington'un silah tedarik ederek aslında Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü söyledi.

LAVROV ABD'YE KARŞI SAVAŞ YÜRÜTTÜKLERİNİ AÇIKLADI

Bakan, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde ABD'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren uzun menzilli mermiler vermeye hazır olduğuna dair açıklamalarına değinen Lavrov, "Ne derse desin, ABD bu savaşı kontrol ediyor, silah, mühimmat, istihbarat bilgisi, uydulardan veri sağlıyor, bize karşı bir savaş yürütüyor" dedi.

Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e uzun menzilli füzeler tedarik etme ihtimalinin Ukrayna'da olup bitenlerin özünü değiştirmeyeceğini söyledi. "Onların açıklamaları hakkında yorum yapamam ancak bunun Ukrayna'da olup bitenlerin özünü değiştirmeyeceği gerçeği ortada. Olup bitenler Ukrayna'nın Rusya'yı ellerini ve bedenlerini kullanarak stratejik bir yenilgiye uğratmak için uzun zamandır hazırlandığını gösteriyor" dedi.

ABD UKRAYNA'YA SEYRELTİLMİŞ URANYUM MERMİLERİ GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Pentagon Kiev'e 175 milyon dolar değerinde ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurmuştu. Son paket ilk kez daha önce taahhüt edilen Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mermilerini de içeriyor.