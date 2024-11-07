Kırgızistan'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı

Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, merkezin, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak ve ortak mirasımızı paylaşmak amacıyla hizmet vereceği belirtildi.

Bişkek'te açılan bu merkezde, Türkçe kursları, kültürel etkinlikler ve sanat programları düzenlenecek. Türk kültürüne ilgi duyanlar için yeni bir buluşma noktası olacak olan merkez, Kırgızistan'da iki ülke arasındaki kültürel bağı daha da güçlendirecek.