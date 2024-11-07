Kırgızistan'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı.

Kırgızistan'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, merkezin, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak ve ortak mirasımızı paylaşmak amacıyla hizmet vereceği belirtildi.

Bişkek'te açılan bu merkezde, Türkçe kursları, kültürel etkinlikler ve sanat programları düzenlenecek. Türk kültürüne ilgi duyanlar için yeni bir buluşma noktası olacak olan merkez, Kırgızistan'da iki ülke arasındaki kültürel bağı daha da güçlendirecek.

Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş! Yüzde 3'ü aştıBorsa İstanbul'da hızlı yükseliş! Yüzde 3'ü aştıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

yunus emre türkiye Kırgızistan
Günün Manşetleri
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
Çok Okunanlar
Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendi Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendi
Tutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktı Tutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktı
Narin Güran cinayeti davasıda son viraj Narin Güran cinayeti davasıda son viraj
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda 9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?