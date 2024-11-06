Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş! Yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,97 değer kazanarak 8.874,71 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 256,14 puan artışla 8.874,71 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı.

KAZANDIRAN TİCARET OLDU

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,11 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer ilan etmesiyle pozitif seyir izleniyor.

Trump, başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, bu durumun varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının etkilerinin yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.