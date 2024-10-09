Kırgızistan'ın savunma gücü için Bayraktar’a ödül!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a “Kırgızistan Dank Devlet Nişanı” takdim etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırgızistan'ın savunma gücü için Bayraktar’a ödül!
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Caparov’un, başkent Bişkek’te temaslar gerçekleştiren Bayraktar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul ettiği belirtildi. Görüşmede Caparov, Baykar Teknoloji gibi uluslararası ileri teknoloji şirketleriyle işbirliğinin artırılmasının, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmede, ulusal savunma sanayinin gelişmesinde ve bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Selçuk Bayraktar ise Baykar Teknoloji’nin Kırgızistan ile işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu belirtti. Bayraktar, sınır güvenliği için modern teknolojilerin kullanılmasının ve potansiyel tehditlerin önlenmesinde caydırıcı güç yaratılmasının kritik olduğuna dikkat çekti. Caparov, Bayraktar’a, Kırgızistan’ın savunma kabiliyetini artırma çabalarına sağladığı katkılardan ötürü “Dank Devlet Nişanı”nı sundu.

Bayraktar ayrıca, Kırgızistan’ın ünlü Manas Destanı’ndan önemli anların tasvir edildiği Akıncı İHA maketini Caparov’a hediye etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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