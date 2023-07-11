Kissenger Rus komedyenlerin oyununa geldi! Kuzey Akım sabotajıyla ilgili itiraf gibi açıklamalar

Rusya'nın Baltık Denizi'nden Almanya'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajın arkasında kimin olduğu hala belirsiz. Ancak eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rus komedyenlerin yaptığı bir telefon şakasında, bu eylemin sorumlusunun Ukrayna olduğunu söyledi.

TELEFON ŞAKASI NASIL YAPILDI?

Sputnik'in haberine göre Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, Kissinger'ı arayarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduklarını söylediler. Görüşme sırasında, Kissinger'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajdan kimin sorumlu olduğunu sordular.

Kissinger, bunu Ukrayna'nın yaptığını düşündüğünü ancak bunun bir eleştiri olmadığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy'e Kırım konusunda gerçekçi olması ve barış görüşmelerine açık olması tavsiyesinde bulundu. Rus şakacılar, görüşmeyi Telegram'dan yayınladılar.

KUZEY AKIM'DA NELER OLMUŞTU?

Rusya, Eylül 2022'de Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde patlatılmasının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne ortak soruşturma çağrısı yapmış ancak bu talep reddedilmişti. Patlamalar nedeniyle gaz akışı durmuş ve Avrupa'da enerji krizi yaşanmıştı.

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Şubat 2023'te yayımladığı bir haberde, sabotajın ABD ve Norveç tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Hersh, bu iddiasını gizli belgelere ve tanıklara dayandırdığını söylemişti.