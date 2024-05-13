Kızılhaç yetkilileri Yemen'in el koyduğu geminin mürettebatıyla görüştü

Kızılhaç yetkilileri, Yemen’in elindeki geminin mürettebatını ziyaret etti. Yemen 19 Kasım’da Kızıldeniz'de İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" isimli kargo gemisine el koymuştu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, kasım ayından bu yana Yemen’de bulunan Galaxy Leader’ın 25 kişilik mürettebatıyla görüştü.

Gemi mürettebatı, Kızılhaç heyetine "iyi bakım ve muamele gördüklerini, aileleriyle görüntülü iletişime geçtiklerini ve serbest kalmak için Gazze'deki savaşın bitmesini umduklarını" söyledi.

Kızılhaç heyeti görüşmenin ardından yaptığı açıklamada mürettebatın iyi durumda olduğu ve insani muamele gördüklerini açıkladı.