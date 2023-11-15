KKTC 40 Yaşında!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü, ülke genelinde törenlerle kutlandı.



Başkent Lefkoşa'daki resmi kutlamalar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabulü ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın da katıldığı törende Erenköy ve Lefke'den atletlerin getirdiği bayraklar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu.



Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Kıbrıs’ta eşit egemen iki devletli çözüme vurgu yaptı.

- Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun şartının mutlak surette egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyididir.

40’ıncı yıl törenlerine Azerbaycan'dan konuklar da katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, tanınma yönünde Azerbaycan'ın atacağı adımların kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı.



KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" da Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983’te kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.



40 yıllık süreçte federasyon dayatmalarını boğun eğmeyen KKTC, şimdi Türkiye’nin de desteğiyle tanınma yolunda ilerliyor.



