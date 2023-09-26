KKTC Başbakanı bir kez daha federasyona kapıyı kapattı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bir kez daha federasyon masasına oturmayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısına hatırlatan Üstel, “İzolasyonların artık bitmesini istiyoruz” dedi.

KKTC Başbakanı bir kez daha federasyona kapıyı kapattı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, KKTC’nin tanınması, Rum kesimi ile müzakereler ve Avrupa Parlamentosunun 2022 Türkiye Raporunu değerlendirdi. Üstel, “Türk Ordusu Ada’ya barışı getirdi” dedi.

Federasyona Kapıyı Kapattı!

KKTC Başbakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin federasyon önerilerini de reddetti. Üstel, artık federasyon masasına oturmayacaklarını vurguladı.

Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanacağı açıklamasının KKTC halkını ve hükümetini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması yönündeki çağrısının heyecan verici olduğunu vurgulayan Üstel, izolasyonların kaldırılması çağrısı yaptı.

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# KKTC # Ünal Üstel
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