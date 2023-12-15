KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da O İddialara Çok Sert Yanıt

KGK, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa'da muhteşem bir çalıştay gerçekleştirdi. Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen Türkiye-KKTC Medya Çalıştayı'na KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'in konuşmaları damga vurdu. Ersin Tatar sert tepki verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da O İddialara Çok Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yabancılara toprak satışında kısıtlama getireceklerini, belirtirken, bir gazetede yer alan, "İsrail Kıbrıs'ta kamp kurdu" haberini sert bir dille yalanladı Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Ersin Tatar, Kııbrıs meselesi diye bir şeyinde kesinlikle söz konusu olmadığını Kıbrıs Meselesinin 1974'te Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gerçekleştirdiği "Mutlu Barış Harekatı" ile meselenin bittiğini söyledi.  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın heyecanlı konuşması salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. 

Çalıştaya ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ünlü gazeteciler Yavuz Donat, Adan Zentürk'te  Türkiye geneli KKTC' ile birlikte 18 farklı ülkeden toplam 68 gazeteci katıldı. 

Çalıştay öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında yer yer heyecanlı anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmaları ise salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yabancılara toprak satışı ve Kıbrıs ile ilgili bazı sorunların çözümüne yönelik önemli açıklamalar yaptı.

# KKTC # ersin tatar
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