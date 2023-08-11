KKTC'de Bakanlar Kurulu değişti! Yeni liste Ersin Tatar'a sunuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu değişti. Bakanlar Kurulu'na 4 yeni bakan atandı. 1 bakanın da görevi değiştirildi. İşte KKTC'nin yeni Bakanlar Kurulu....
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bir basın toplantısı düzenledi. Üstel'in basın toplantısı yeni Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulmasından sonra gerçekleşti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un İçişleri Bakanlığına atandığını belirten Üstel, Oğuz'dan boşalan koltuğa Hüseyin Çavuş'un getirildiğini söyledi.
Üstel, Özdemir Berova'nın Maliye, Hakan Dinçyürek'in Sağlık, Sadık Gardiyanoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede görev yapacağını bildirdi.
Önceki Bakanlar Kurulu'nda yer alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022'de kuruldu.
İlk kabinede Maliye Bakanı olan Sunat Atun'un 27 Temmuz 2022'de istifasıyla boşalan göreve Alişan Şan getirilmişti.
KKTC'de iktidardaki koalisyonu oluşturan UBP 8, DP 1 ve YDP 1 bakanlığa sahip bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı