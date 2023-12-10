Köln'deki Sözde Soykırım Anıtı Kaldırılıyor! Büyük Mücadele Sonuç Verdi

Almanya’nın yüz binden fazla Türk’ün yaşadığı Köln kentindeki sözde Ermeni Soykırım anıtı kaldırılıyor.

Hohenzollern Köprüsü’nün yanına yasadışı dikilen anıt 7 Aralık’ta Köln Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. Toplantıda yeni bir “ırkçılığa karşı kurbanlar ve insan hakları” anıtı yapılması ve iki yıl sürecek çalışmada tarafların diyalog sürecine dahil edilmesine kararı verildi.

Toplantının yapıldığı sırada Köln Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu üyeleri, belediye binası önünde toplandı. Sözde anıtın kaldırılması kararı, aralarında Vatan Partisi’nin de yer aldığı İnisiyatif tarafından sevinçle karşılandı.

Vatan Partisi Almanya Temsilciliği de geniş bir heyetle Belediye Meclisi toplantısını izledi. Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, “Türk toplumuna Cumhuriyetin 100. yılında bu iftira anıtını kaldırtacağız sözünü vermiştik. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Yapılacak yeni anıt için de uyarılarda bulunan Yıldırım, “Süreci yakından takip ediyoruz. Milletimizin, olmayan bir soykırımla aşağılanmasına hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.