Kolombiya’da suikast şoku! Cumhurbaşkanı adayı ağır yaralı

Kolombiya’da siyasi tansiyon korkunç bir suikast girişimiyle zirveye çıktı. 2026’da yapılacak genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması beklenen 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe Turbay, başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde halkla buluştuğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Kalabalık arasında konuşma yaparken hedef alınan Uribe'nin, vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Partilileri tarafından acil olarak özel bir kliniğe kaldırılan Uribe, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili en dikkat çeken detay ise, suikastı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın yalnızca 15 yaşında olması. Kolombiya basınının aktardığına göre, güvenlik güçleri saldırganı olay yerinde yaralı olarak yakaladı. Gözaltına alınan çocuk saldırgan, tedavi amacıyla bir kliniğe sevk edildi.

TÜM HASTANELER ALARMDA

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, “Senatör Miguel Uribe öğleden sonra Fontibon bölgesinde uğradığı suikastın ardından acilen tedavi altına alındı. Saldırgan yakalandı ve kentteki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimali nedeniyle acil alarm durumuna geçirildi” dedi.

DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRI

Kolombiya hükümeti, Uribe’ye yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Bu saldırı yalnızca bir siyasi lidere yönelik değil, demokrasiye ve ifade özgürlüğüne doğrudan bir tehdittir. Her türlü şiddeti kesin ve net bir şekilde reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirdi. Petro, “Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli, çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır” ifadelerini kullanarak saldırıyı sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, saldırıyı “asla kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz. Miguel Uribe’ye yapılan saldırıyı kararlılıkla kınıyorum. Sağlığına kavuşmasını içtenlikle diliyorum” dedi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez ise saldırının faillerini ortaya çıkarmak için kapsamlı soruşturmanın başladığını belirterek, bilgi sağlayanlara 700 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi, saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Bu saldırı sadece bir siyasi liderin hayatını değil, Kolombiya’daki demokratik yapıyı ve özgürlükleri hedef almıştır. Şiddetle kınıyoruz” denildi.

Senatör Uribe, Kolombiya’da sağ blok içinde 2026 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan güçlü isimlerden biriydi.