Kongo eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Kabila, ülkeye ihanetle suçlanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kongo eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi
Yayınlanma:

Mahkeme, Kabila’yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemekle ve ülkeye ihanet etmekle suçlu buldu. Öte yandan, mahkeme Kabila’nın mal varlığına el konulması talebini reddetti.

Bu karar, KDC siyasetinde önemli yankı uyandırdı ve ülkenin iç ve dış politikasında tartışmalara yol açtı.

Karayollarında çalışmalar devam ediyor: Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollarKarayollarında çalışmalar devam ediyor: Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollarYurt
idam Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Günün Manşetleri
o tarihten sonra kullanılmayacak!
Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Çok Okunanlar
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar? 1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım