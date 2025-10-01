Karayollarında çalışmalar devam ediyor: Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollar

Bülten, trafik sıkışıklığı, olası sorunlar ve yol yapım faaliyetlerini detaylı olarak ele alıyor. Yola çıkmadan önce sürücülerin KGM yol durumu bültenini kontrol etmesi öneriliyor.

KGM tarafından açıklanan bültene göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Güncel yol durumu ve çalışmalar:

Aydın-Denizli Otoyolu 0-3 km: Üstyapı çalışmaları nedeniyle 30 Eylül – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Trafik, Aydın istikametinden çift yönlü sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu 16-21 km: Üstyapı çalışmaları nedeniyle 30 Eylül – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli yönü trafiğe kapalı; ulaşım çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu 16. km: Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kızılcahamam-Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut 0-2 km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin 47-64 km: 10 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 0-1 km: Deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı 0-6 km: Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapalı. Ulaşım, Gebze Kavşağından D-100 Yoluna yönlendiriliyor. Çalışma kapsamında bazı bağlantı kolları da trafiğe kapatıldı. Çalışma 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Alanya-Gazipaşa 23-25 km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Çarşamba-Ayvacık 8-9 km: Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-Keles 48-53 km: Muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Sürücüler, KGM bültenini kontrol ederek güzergahlarını planlamalı ve işaretlere uymalı.