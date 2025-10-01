6 ilde büyük bahis operasyonu: 22 milyar TL’lik yasa dışı işlem tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüphelinin gözaltına alındığını, 34’ünün tutuklandığını açıkladı.

6 ilde büyük bahis operasyonu: 22 milyar TL’lik yasa dışı işlem tespit edildi
Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan incelemelere göre, 9 aylık hesap hareketlerinde şüphelilerin toplam 22 milyar TL’lik işlem yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon, Mersin merkezli olarak Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa illerinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 59 şüpheliden 34’ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 25 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

