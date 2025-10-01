Münih’te işlek caddede patlama: Polisler olay yerinde!

Almanya’nın Münih kentinde, şehrin en işlek caddelerinden Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge geniş güvenlik kordonuna alındı ve operasyonlar sürüyor.

Polis sözcüsü, yolun önemli bir bölümünün kapatıldığını doğrularken, patlamanın nedeni hakkında henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, halkın bölgeden uzak durmasını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

almanya
