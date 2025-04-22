Korkunç kaza: Minibüs uçuruma yuvarlandı

Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde, yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, minibüs aşırı hızlıydı ve keskin bir virajda dengesini kaybederek metrelerce aşağıya yuvarlandı.

Yetkililer, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirtti.

16 ÖLÜ, 30 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 5’i çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, 30’dan fazla yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birçoğunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yetkililer ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Kazanın meydana geldiği alan geniş bir güvenlik çemberine alınırken, kurtarma çalışmaları saatlerce sürdü. Ekipler uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan yolcuları çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.