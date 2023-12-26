Korkusuz Savaşçılar İsrail Tankına Karşı! Kassam Tugayları O Görüntüleri Paylaştı

Kassam Tugayları, İsrail zırlılarını nasıl hedef aldıkları görüntüleri paylaştı. O görüntülerde Kassam Tugayları'ndan bir savaşçının, tankın yanına giderek paletine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

Korkusuz Savaşçılar İsrail Tankına Karşı! Kassam Tugayları O Görüntüleri Paylaştı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları’nın yayınladıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, Hamas’ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar yer aldı.

İsrail Gazze'de Kassam Tugayları'nın Direnişini Geçemedi! 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle Getirildiİsrail Gazze'de Kassam Tugayları'nın Direnişini Geçemedi! 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle GetirildiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kassam tugayları # israil
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