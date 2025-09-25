Korkutan deprem! Büyüklüğü 5.5 olarak açıklandı

Endonezya açıklarında bulunan Bali Denizi'nde korkutan bir deprem yaşandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre depremin büyüklüğü 5.5 olarak açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

EMSC'nin aktardığı bilgilere göre deprem, Bali Denizi'nde saat 12:04'te, yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildi.

YIKIM VE CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Deprem sonrası bölgede can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

