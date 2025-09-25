Avrupa basınında şok iddia: “Havayolu şirketleri ayakta yolcu taşımaya hazırlanıyor”

Dünya genelinde artan maliyetler ve sert fiyat rekabeti havayolu şirketlerinin kâr marjlarını zorlarken Avrupa basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Haberlere göre, düşük maliyetli havayolu şirketleri 2026 yılında ayakta yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, birçok Avrupa merkezli havayolu şirketinin İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen “Skyrider 2.0” adlı yeni nesil koltuk sistemini kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SKYRIDER 2.0 İLE YARI AYAKTA SEYAHAT

Haberlere göre bisiklet selesini andıran Skyrider 2.0 tasarımı, yolculara yarı ayakta seyahat imkânı sunuyor. Bu koltuk sistemi sayesinde uçaklarda koltuk mesafeleri azaltılacak ve 2 saat veya daha kısa süren uçuşlarda yüzde 20 daha fazla yolcu taşınabilecek.

Koltukların daha hafif ve az yer kaplamasıyla temizlik, yakıt ve kabin içi bakım maliyetlerinde de ciddi düşüş sağlanacağı ifade edildi.

“1 İLA 5 EURO ARASINDA BİLET SATILABİLECEK”

Avrupa basınında çıkan haberlerde en dikkat çekici iddia ise bilet fiyatlarına dair oldu. Yeni sistemle birlikte firmaların “1 ila 5 Euro arasında fiyatlara bilet satabileceği” belirtildi.

Bu uygulamanın özellikle kısa mesafeli ve düşük bütçeli uçuşlarda tercih edilmesi bekleniyor.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, sivil havacılık otoriteleri söz konusu konsepti henüz resmi olarak onaylamadı. Ancak havayolu şirketlerinin, artan maliyetler karşısında bu yöntemi ciddi bir seçenek olarak değerlendirdiği belirtiliyor.