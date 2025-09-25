İİT Borsalar Forumu’nun 19. toplantısı yapıldı

Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen İİT Borsalar Forumu 19. Toplantısı yoğun katılımla çevrim içi olarak gerçekleşti. Toplantıya 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Açılış oturumunda konuşan Strateji ve Bütçe Başkanlığı – İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisi Genel Müdürü Selçuk Koç, “Borsalar İslami finans ürünlerinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynamaktadır. İİT Borsalar Forumu çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun ise katılımcılara teşekkür ederek şu sözleri söyledi: “Bu Forum hepimizin. Borsalarımız arasında iş birliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır.”

Açılışın ardından Forum’un ilerleme raporu sunuldu ve toplantının ana teması olan “İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak” başlıklı panele geçildi. Panel, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda, Uluslararası Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri Derneği (ISLA), Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA), Uluslararası Takas ve Türev Derneği (ISDA) ve uluslararası hukuk firmaları temsilcileri, yürütülen İslami yasal çerçeve çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

EN İYİ UYGULAMALAR OTURUMU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Toplantıda ayrıca İİT üye borsaları tarafından “en iyi uygulamalar” oturumu düzenlendi. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay’ın yönettiği oturuma Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari katıldı.

Katılımcılar, ülkelerindeki güncel gelişmeleri ve İİT borsaları arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İİT BORSALAR FORUMU HAKKINDA

2005 yılında İSEDAK girişimleriyle kurulan İİT Borsalar Forumu, üye ülke borsaları arasında iş birliğini pekiştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Forum’un sekretarya görevini Borsa İstanbul yürütüyor.

Forum toplantıları, her yıl İİT borsaları, takas ve saklama kuruluşlarının yanı sıra İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Teşkilatı (AAOFI), Uluslararası İslami Finans Piyasaları Kuruluşu (IIFM) ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) gibi uluslararası kuruluşları bir araya getiriyor.

Forum faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye resmi internet sitesi www.oicexchanges.org üzerinden ulaşılabiliyor.