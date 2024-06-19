Kremlin anlaşmanın ayrıntılarını duyurdu! Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında ortaklık anlaşması

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in KDHC'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile KDHC arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Ayrıca, Rusya ve KDHC hükümetleri arasında sağlık, tıp eğitimi ve bilim alanı ile ilgili ve Tumannaya Nehri'nde sınır otomobil yolu köprüsünün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Putin ve KDHC lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, ülkesinin KDHC ile ilişkilerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz, işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana. İşbirliğimiz, ekonomi kurumları, parlamentolar, güvenlik güçleri, dış politika kurumları ve kamu kuruluşları düzeyinde ve vatandaşlar arasında sürüyor." dedi.

Putin, KDHC ile ilişkilerinin ekonomi ve ticaret alanında da geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl 9 kat, bu yılın ilk 5 ayında da yüzde 54 arttı." ifadesini kullandı.

Kim ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Putin, Rusya ile KDHC arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığına dikkati çekti. Putin, "Bu anlaşmada, uzun vadede Rusya-KDHC ilişkilerini derinleştirmek için geniş ölçekli hedefler yer alıyor. Bunlar, siyaset, ticaret, kültür ve insani yardım alanlarının yanı sıra güvenlik alanı için de geçerli." diye konuştu.

"ABD BARIŞ VE İSTİKRARI BALTALIYOR"

Batı'nın Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Putin, ABD'nin bölgede altyapısını güçlendirme yönünde adımlar attığını ve Güne Kore ile Japonya'nın katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat düzenlediğini aktardı.

Putin, "Bu adımlar, yarımadadaki barış ve istikrarı baltalıyor, tüm Kuzeydoğu Asya ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Durumun kötüleşmesinden KDHC'nin sorumlu tutulmasına yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Pyongyang, savunma kabiliyetini güçlendirmek, ulusal güvenliği sağlamak ve egemenliğini korumak için gerekli önlemler alma hakkına sahip." şeklinde konuştu.

Rusya'nın ileride de Kore Yarımadası'nda silahlı çatışma tehditlerini ortadan kaldırma, ortak güvenlik ilkesine dayalı uzun vadeli barış ve istikrar mimarisini inşa etme yönünde siyasi diplomatik girişimlerde bulunmaya hazır olduğuna işaret eden Putin, "İmzaladığımız kapsamlı ortaklık anlaşması, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor." dedi.

Putin, ABD ve NATO ülkelerinin, Rus topraklarına saldırı düzenlemek için yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemleri, F-16 savaş uçakları ve diğer silah ve teçhizat türlerinin sevkiyatı ile ilgili açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bu zaten gerçekleşiyor. Tüm bunlar, Batılı ülkelerin çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde üstlendiği kısıtlamaların ihlali. Bu bağlamda, Rusya, KDHC ile imzaladığı anlaşma kapsamında askeri güvenlik alanında işbirliği yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasına karşı çıktıklarını belirten Putin, "Bunların küresel ekonomik ve siyasi sistemi baltaladığını" vurguladı. Putin, "ABD ve müttefiklerinin teşvik ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) KDHC'ye ilişkin süresiz kısıtlayıcı rejiminin revize edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, KDHC yönetiminin Ukrayna meselesine ilişkin dengeli yaklaşım sergilediğini ve bu meselenin nedenlerini bildiğini kaydetti

RUSYA İLE İTTİFAK

KDHC lideri Kim Jong Un da iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla ilişkilerin "ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurguladı.

Anlaşmayı "pakt" olarak niteleyen Kim, "İki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir yüksek ittifak düzeyine ulaşmıştır. Değişen uluslararası duruma ve KDHC-Rusya ilişkilerinin yeni stratejik doğasına uyan bir paktı sonuçlandırmak memnuniyet verici." dedi.