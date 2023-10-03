Kremlin'den İlk Açıklama! Rusya Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü Kabul Etmesini Nasıl Karşıladı?

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması sonrası açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada "Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'ne katılımı yanlıştır. Biz hala bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den İlk Açıklama! Rusya Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü Kabul Etmesini Nasıl Karşıladı?
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan Parlamentosunun UCM’nin Roma Statüsü’nü onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın Rusya’nın ortağı ve dostu olduğunun altını çizen Peskov, Ermeni halkıyla çok ortak noktaları bulunduğunu ve bunun iki halkı sonsuza kadar birleştireceğinden şüphe duymadığını belirtti. Mevcut Ermeni yönetimine yönelik ilave soruların ortaya çıktığını ifade eden Peskov, "İkili ilişkiler bakımından, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'ne katılımı yanlıştır. Biz hala bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Putin Ermenistan'ı Ziyaret Edecek mi?

Erivan’ın bu kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan ziyaretlerini reddedeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Peskov, "Elbette Devlet Başkanı Putin’in bir gün, herhangi bir nedenle Ermenistan’a yapacağı ziyareti reddetmek zorunda kalmasını istemeyiz." şeklinde cevap verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılma kararının "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Ermeni-Rus ortaklığı araçlarının ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliğinden kaynaklandığı" yönündeki sözlerine kesinlikle katılmadıklarını da vurgulayan Peskov, Ermenistan’daki çoğunluğun bu araçların yerinin şu anda kesinlikle doldurulamaz olduğunu anladığını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin Hakkında Yakalama Kararı Almıştı

UCM mart ayında, Ukrayna’da suç işlendiği bahanesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. UCM Sözcüsü Fadi Al Abdallah da, mahkemenin görevdeki devlet başkanlarına karşı yargılama yapabildiğini ve yakalama kararı çıkarabildiğini söyleyerek, “Devlet başkanlarının UCM nezdinde yargı bağışıklığı ve dokunulmazlığı yok. Bu Roma Statüsü'nde açıkça yazıyor ve bu tüm devlet başkanları için geçerli." demişti. Al Abdallah, bu kararların UCM’ye taraf ülkelerin kollukları tarafından uygulanması gerektiğini bildirmişti. Ermenistan Ulusal Meclisi (parlamento), bugün UCM’nin Roma Statüsü'nü onaylamıştı. Ermenistan'ın bu kararı uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Erivan O Kararı Onayladı! Putin Ermenistan'a Gittiğinde TutuklanabilirErivan O Kararı Onayladı! Putin Ermenistan'a Gittiğinde TutuklanabilirDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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