Küresel yasa dışı bahis 1,7 trilyon dolara ulaştı. Bu çarpıcı veriyi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi açıkladı. Uluslararası organize suç örgütlerinin kontrol ettiği yasa dışı bahis piyasalarında oynanan bahis tutarlarının 1,7 trilyon dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiği duyuruldu.

11-15 Aralık tarihlerinde ABD'de düzenlenen uluslararası yolsuzlukla mücadele konferansında, sporda yapılan yolsuzluklar da ele alındı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, yasa dışı spor bahisleri, spor yarışmalarında hile, şike ve organize suç örgütlerinin spor dünyasına girmesiyle spordaki suçların küresel bir soruna dönüştüğünü kaydetti.

Konferansta, yasadışı bahsin sporda yolsuzluğu en fazla tetikleyen faktör olduğu kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da, "Futbol milyarlarca dolarlık küresel bir endüstridir. Futboldaki bu yüksek ekonomik boyut futbolu, yolsuzluk ve diğer suç faaliyetleri için potansiyel bir hedef haline dönüştürüyor. Oyunun her zaman eşit olması için mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.