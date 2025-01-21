Lassa Ateşi alarmı: Bir haftada 54 vaka, 10 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nin (NCDC) yaptığı açıklamaya göre, son bir haftada 54 yeni vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.
NCDC, geçen yıl salgında 190 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavi için kullanılacak üç ilaç belirlendiğini hatırlattı. Yetkililer, fare dışkısıyla temas yoluyla bulaşan ve insandan insana da geçebilen bu ölümcül kanamalı ateş konusunda halkı uyardı.
Lassa ateşi ilk olarak 1969’da Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen hastalık, özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde hızla yayılıyor.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da salgın nedeniyle acil durum ilan etmiş ve o tarihten itibaren halk sağlığı önlemlerini artırmıştı.
Yetkililer, halkı fareler ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı