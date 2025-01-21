Lassa Ateşi alarmı: Bir haftada 54 vaka, 10 ölü

NCDC, geçen yıl salgında 190 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavi için kullanılacak üç ilaç belirlendiğini hatırlattı. Yetkililer, fare dışkısıyla temas yoluyla bulaşan ve insandan insana da geçebilen bu ölümcül kanamalı ateş konusunda halkı uyardı.

Lassa ateşi ilk olarak 1969’da Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen hastalık, özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde hızla yayılıyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da salgın nedeniyle acil durum ilan etmiş ve o tarihten itibaren halk sağlığı önlemlerini artırmıştı.

Yetkililer, halkı fareler ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.