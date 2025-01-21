Bolu'da kayak merkezinde facia: Can kayıpları ve yaralılar var!

Gece 03.30 sıralarında restoran katında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye kent merkezi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına müdahale için bir helikopter de kullanıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde sabaha karşı çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken, ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangında otelde kalan misafirler tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bakan Yerlikaya’dan Açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03.27’de Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde çıkan yangına 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır."