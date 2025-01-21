DEM Parti'den CHP'ye "açılım" çağrısı

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin öncüllüğünde başlayan yeni açılıma ilişkin konuştu. Hatimoğulları, CHP'ye "açılım" çağrısı yaptı, "CHP daha ciddi bir plan ve programla bu sürece öncülük etmeli. Bu sürecin bir parçası olmalıdır." dedi.

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DEM Parti'den CHP'ye "açılım" çağrısı
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Terör örgütü PKK’nın Meclis’teki kolu DEM Parti’den CHP'ye 'açılım' çağrısı geldi. DEM Parti'ye göre CHP, sürece öncülük etmeli...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısıyla başlayan açılım sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. PKK’ya yakınlığıyla bilinen ajansa konuşan Hatimoğulları, “Bahçeli’nin atmış olduğu adımı önemli ve kıymetli buluyoruz” dedi.

“Barışın en büyük kazananı muhalefet olur.” diyen Tülay Hatimoğulları, CHP’ye seslendi, sürece öncülük çağrısı yaptı. Hatimoğulları, "CHP bu sürece daha ciddi bir öncülük ve daha ciddi bir plan ve programla öncülük etmelidir. Yer almalıdır bu süreçte, parçası olmalıdır bu sürecin. Bu, Türkiye’nin demokratikleşmesi, dönüşmesi bakımından büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetten somut bir açıklama yapılmadığını ifade eden Tülay Hatimoğulları, ne yapmak istediklerine dair kendilerinde bir bilgi olmadığını söyledi, "Adım atma sırası iktidardadır." dedi.

Tülay Hatimoğlulları, "Şu an adım atma sırası devlettedir, iktidardadır. Bu süreç eğer barışla taçlandırılmazsa, hakikaten bunun sorumluluğu artık devlettedir ve mevcut iktidarın kendisinde olur." dedi.

Hatimoğulları, bir yandan barış denilirken, diğer yandan da kayyım atamaları yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti, "DEM Parti'ye ve Kürt siyasetine 'Bizim kadife eldivenimizin içinde demir yumruk var' mesajı verilmeye çalışılıyor." dedi. Bunun sürecin gelişmesine aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kayyım atamasından vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

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