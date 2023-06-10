LGBT temalı dondurmaya yasak! Cinsiyetsizleştirme politikasına tepki gösteren ülkeler artıyor

1930 yılında Yahudi asıllı Hollandalı margarin üreticisi Margarine Unie ile İngiliz sabun üreticisi Lever Brothers’ın birleşmesiyle oluşan Unilever firmasının markası olan Algida dondurma yine LGBT temasını öne çıkardı.

Cinsiyetsizleştirme politikasını her sene yürüten Algida bu kez dış ambalajda LGBT temasını kullanarak marketlere ve alışveriş platformlarına dağıttı. Algida markası her yaz yeni bir algı ile LGBT'nin aile birliğini bozan ve cinsiyeti ortadan kaldıran korkunç politikasına destek veriyor.

TÜRKİYE LBGT TEMALI DONDURMAYI SINIRLARDAN GEÇİRMEDİ!

Uzmanların harekete geçtiği ve marketlerden hızla kaldırılması konusunda uyarılarıyla beraber Çin ve Rusya gibi ülkeler harekete geçti. Algida'nın LGBT bayraklı dondurmasının satışını durdurdu.

Ardından Katar da yasaklanan Algida dondurmaları için ise Türkiye ülkeye girişini bile istemedi. Satışı konusunda kesin kararlar alan Türkiye satıcıları ürünün diğer dondurmalarının satışını da azalttı.

Sosyal medyada ise Algida'ya tepkiler yağdı. Vatandaşlar hesaplarında çocukların kolaylıkla ulaştığı bu tarz ürünlerin satışlarının normalleştirilmesinin acilen durdurulması gerektiğini belirtti. Daha öncede H&M giyim markası LGBT temalı ürünler satışa sunmuştu.