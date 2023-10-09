LGBT'nin Arkasından da Soros Çıktı

Kurtz Frausun, hazırladığı “Tersine Yolculuk” adlı belgesel ile bu pazarın arkasında küresel aktörlere mercek tuttu. Belgeselde, cinsiyet geçişini durduranların tanıklıkları, LGBT dayatmasının arkasındaki gerçeği de gözler önüne seriyor.



Toplumsal cinsiyet yalanıyla, müşterisi ergenlik çağındaki çocuklar olan dev bir ekonomik pazar oluşturuldu.



LGBT dayatmasının bir sonucu olarak, son yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatlarındaki artış oldukça dikkat çekici… Çocuklar, aileleri dışlanarak, bir kimliksizleştirme operasyonunun metası haline getirilmek isteniyor.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarı, sadece ABD’de geçen yıl 2,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2030 yılına kadar 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aynı durum Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor. Cinsiyet değiştirme kliniklerinin sayısı büyük bir hızla artıyor.

ABD’li film yapımcısı Kurtz Frausun, hazırladığı “Tersine Yolculuk” adlı belgesel ile bu pazarın arkasında küresel aktörlere mercek tuttu.



LGBT dayatmasını tıbbi yönden fonlayan vakıf ve şirketler arasında oldukça tanıdık bir isim dikkat çekiciyor; pek çok ülkeye renkli devrimler pazarlayan ABD’li para spekülatörü George Soros…



Belgeselde, cinsiyet geçişini durduranların tanıklıkları, küresel aktörlerce fonlanan kliniklerin, ergenlerde cinsiyet bunalımını nasıl yönlendirdiğini de gözler önüne seriyor. Cinsiyetleri hormonlarla bastırılarak, değişime zorlanan çocuklar, daha sonra yaşadıkları pişmanlığı anlattı.



LGBT dayatmasıyla dünyaya empoze edilmeye çalışılan kimliksizleştirme operasyonunun en önemli ayağı medya... Dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden çocuklar ve gençler hedef alınıyor. Toplumsal cinsiyet yalanıyla genç zihinlere, cinsiyetsizleştirmenin tohumları ekiliyor.



